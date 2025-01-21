Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pagar Laut, DPR Bakal Panggil Menteri KKP Treggono Besok 

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |12:24 WIB
Kasus Pagar Laut, DPR Bakal Panggil Menteri KKP Treggono Besok 
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri kelautan dan perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada hari Rabu (21/1/2025) besok. Pemanggilan diakui akan membahas pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau akrab disapa Titiek Soeharto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Bahkan, kata dia, Komisi IV juga berencana untuk melakukan kunjungan spesifik (Kunspek) ke lokasi untuk mengetahui kebenaran beragam informasi yang beredar di tengah masyarakat, termasuk terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut tersebut.

"Itu kita akan cek lagi kebenarannya kita akan turun kan. Kita sebenernya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di situ," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
