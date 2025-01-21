Dihujat Usai Bikin Konten Depan Rumah Korban Kebakaran di LA, Uya Kuya: Gue Udah Kebal

JAKARTA - Presenter sekaligus Anggota DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya dan keluarganya dihujat usai membuat konten depan rumah korban kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Namun, Uya merasa sudah kebal dengan hujatan semacam itu.

Suami Astrid Khairunisha itu mengaku sudah tak peduli dengan komentar negatif warganet khususnya di Indonesia. Sebab, dia merasa hal ini merupakan ketidakpahaman netizen atas masalah yang tengah menimpanya.

"Kalau untuk komentar netizen mah gue udah kebal lah, karena netizen itu rata-rata dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang," kata Uya Kuya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Uya menilai, masalah ini sebagai teguran baginya dalam membuat konten. Hanya saja, ia membantah konten tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Kita nggak buat konten TikTok atau reels. kita hanya mengirim video kepada teman media yang minta gambar dan kita di situ juga nggak buat YouTube, karena dibilang kan 'Uya di situ cari monetisasi, adsense'. Orang kita nggak buat konten medsos kita, dan sebetulnya itu kan kalau mau buat konten saat itu, pasti kita langsung upload," beber Uya.