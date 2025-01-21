Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Titiek Soeharto Desak Pemerintah Ungkap Siapa Pemilik Pagar Laut

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |15:12 WIB
Titiek Soeharto Desak Pemerintah Ungkap Siapa Pemilik Pagar Laut
Titiek Soeharto desak pemerintah ungkap siapa pemilik pagar laut (Foto : Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan siapa dalang di balik pemasangan pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa? Siapa yang bikin? Siapa yang suruh? Siapa yang membiayai?" kata Titiek di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

1. Tidak Mungkin Terbangun Tanpa Didukung

Menurutnya, tidak mungkin pagar laut itu bisa terbangun jika tidak didukung dengan infrastruktur hingga pendaan yang kuat. Sebab, tidak mungkin pagar laut dengan panjang 30,16 kilometer itu bisa dibangun dalam hitungan hari saja.

Karena itu, legislator Gerindra itu meminta pengungkapan dalang pemasang pagar laut ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Terlebih, kasus ini juga sudah bahan perbincangan publik sejak lama.

"Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masa enggak dapet-dapet gitu," ujarnya.

 

Topik Artikel :
Titiek Soeharto Pagar Laut KKP
