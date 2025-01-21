Megawati Kasih Minyak Urut ke Prabowo, Sinyal Segera Ketemu?

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden Prabowo Subianto. Pemberian ini terjadi di tengah menghangatnya pertemuan kedua Ketum parpol tersebut.

Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut. Barang itu diberikan Muzani kala bertemu Prabowo pada pekan lalu.

"Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Muzani menyampaikan, Megawati memiliki minyak urut untuk mengatasi pegal-pegal. "Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin," tuturnya.

Saat disinggung ihwal pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani mengaku belum mengetahui. Namun, ia berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung dalam waktu dekat.

"Ya, saya mudah-mudahan secepatnya," terang Muzani.