HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tinjau Kebakaran Kemayoran Jakpus, Serap Keluhan Warga

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |16:18 WIB
Gibran Tinjau Kebakaran Kemayoran Jakpus, Serap Keluhan Warga
Wapres Gibran Rakabuming Raka Tinjau Kebakaran Kemayoran Jakpus. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi lokasi kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Gibran nampak melihat langsung tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran yang menghanguskan sebanyak 543 rumah, dan menyebabkan 607 kepala keluarga dengan 1.797 jiwa terpaksa mengungsi.

Selain melihat TKP, Gibran juga mengunjungi posko pengungsian sementara korban kebakaran di Polres Jakarta Pusat (Jakpus).

Di sana, Gibran tidak hanya mengunjungi dan memberi semangat bagi para korban yang terdampak kebakaran, namun juga mendengarkan keluhan mereka, dan bantuan apa yang mereka butuhkan.

Kesempatan itu pun dimanfaatkan para warga untuk menyampaikan keluhan mereka yang rumahnya telah hangus terbakar, bahkan rata dengan tanah.

Bahkan, terlihat bahwa Gibran juga sempat memberikan mainan sebagai penyemangat untuk korban kebakaran yang masih anak-anak.

(Puteranegara Batubara)

      
