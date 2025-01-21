Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

58 Pembantu Prabowo-Gibran yang Baru Sudah Lapor LHKPN, Tertinggi Rp5,4 Triliun

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |16:53 WIB
58 Pembantu Prabowo-Gibran yang Baru Sudah Lapor LHKPN, Tertinggi Rp5,4 Triliun
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (foto: Okezone/Khabibi)
JAKARTA - Sebanyak 58 penyelenggara negara baru di era kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Nilai harta kekayaan tertinggi dari puluhan pejabat baru itu bernilai Rp5,4 triliun.

Penyelenggara negara baru merupakan mereka yang baru dilantik pada di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, penyelenggara negara reguler adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat di era pemerintahan sebelumnya.

"Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

Nilai harta kekayaan rata-rata pejabat reguler alias yang pernah menjabat di periode sebelumnya juga lebih rendah dari pejabat negara baru. KPK menyebut rata-rata harta kekayaan pejabat reguler senilai Rp187 miliar, sementara 58 pejabat baru memiliki nilai rata-rata kekayan Rp227 miliar.

"Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
