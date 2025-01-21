Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebutkan menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebutkan, dirinya ditugaskan untuk merampungkan ekosistem rumpun yudikatif dan legislatif di IKN.

“Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif. Jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya,” kata Basuki saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki menuturkan, pihaknya bersama dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain untuk membicarakan perihal itu ke depan.