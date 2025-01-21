Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibongkar KPK Hartanya Tembus Rp5,4 Triliun, Siapa Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih? 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |21:07 WIB
Dibongkar KPK Hartanya Tembus Rp5,4 Triliun, Siapa Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih? 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh penyelenggara negara kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN. KPK menyinggung laporan harta kekayaan tertinggi senilai Rp5,4 triliun.

“Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

Berdasarkan penelusuran di laman elhkpn.kpk.go.id laporan harta kekayaan tertinggi itu dimiliki oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri. Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaan senilai Rp5.435.833.014.169.

Putri melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000 (Rp152 miliar).  Sementara, laporan kekayan terkait alat transportasi dan mesin yang dilaporkan senilai Rp19.463.000.000 (Rp19 miliar).

Harta kekayaan dengan nilai tertinggi yang dilaporkan yaitu surat berharga yang tercatat senilai Rp5.075.638.855.071 (Rp5 triliun). Dalam laporan yang sama Putri juga tercatat melaporkan harta bergerak lainnya sejumlah Rp43.814.169.039; kas dan setara kas Rp67.168.797.235; dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

Rinciannya:

 

