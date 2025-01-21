Kemendikti Saintek Siap Dipanggil DPR Soal Viralnya Aksi Demo ASN

JAKARTA - Sekjen Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang menyebutkan, pihaknya siap memenuhi panggilan dari Komisi X DPR RI bila dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas viralnya aksi demo ASN di Kemendikti Saintek.

"Kita siap kalau ada pemanggilan seperti itu, tapi tadi beritanya tiga itu tadi tetap memang ada pemantauan untuk seluruh K/L," ujarnya pada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, secara umum seluruh kementerian, tak terkecuali Kemendikti Saintek diminta untuk mempersiapkan program kerja ditambah dengan reorganisasi atau penataan agar bisa bekerja sebaik-baiknya. Namun, dalam prosesnya selalu secara alami akan terjadi penyesuaian, penyelarasan, dan adaptasi yang baru.

"Secara alami akan terjadi gesekan-gesekan dan tentunya itu juga diselesaikan secara internal. Diselesaikan secara internal tanpa mempengaruhi layanan kepada publik," tuturnya.

"Kedua, untuk laporan-laporan secara rutin diberikan dan kami sudah berkoordinasi dengan tadi itu instrumen dari Bapak Presiden, termasuk di DPR dan itu diterima dengan baik," jelasnya lagi.