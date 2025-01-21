Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendikti Saintek Siap Dipanggil DPR Soal Viralnya Aksi Demo ASN

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |21:48 WIB
Kemendikti Saintek Siap Dipanggil DPR Soal Viralnya Aksi Demo ASN
Sekjen Kemendikti Saintek Togar M Simatupang. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang menyebutkan, pihaknya siap memenuhi panggilan dari Komisi X DPR RI bila dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas viralnya aksi demo ASN di Kemendikti Saintek.

"Kita siap kalau ada pemanggilan seperti itu, tapi tadi beritanya tiga itu tadi tetap memang ada pemantauan untuk seluruh K/L," ujarnya pada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, secara umum seluruh kementerian, tak terkecuali Kemendikti Saintek diminta untuk mempersiapkan program kerja ditambah dengan reorganisasi atau penataan agar bisa bekerja sebaik-baiknya. Namun, dalam prosesnya selalu secara alami akan terjadi penyesuaian, penyelarasan, dan adaptasi yang baru.

"Secara alami akan terjadi gesekan-gesekan dan tentunya itu juga diselesaikan secara internal. Diselesaikan secara internal tanpa mempengaruhi layanan kepada publik," tuturnya.

"Kedua, untuk laporan-laporan secara rutin diberikan dan kami sudah berkoordinasi dengan tadi itu instrumen dari Bapak Presiden, termasuk di DPR dan itu diterima dengan baik," jelasnya lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974/demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177878/aksi_demo-nBSU_large.jpg
1.743 Personil Dikerahkan Amankan Aksi Demo Aliansi BEM SI di Patung Kuda Jakpus Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177863/aksi-8r3I_large.jpg
Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Hindari Kawasan DPR-Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174880/delpedro-Yqw7_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar 17 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173956/dpr-KQ9l_large.jpg
Puan Akhirnya Minta Maaf soal Demo Ricuh Agustus yang Sebabkan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172714/yusril-IEFf_large.jpg
Yusril: Proses Hukum Tersangka Kerusuhan Demo Harus Sistemik, Cepat, dan Tepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement