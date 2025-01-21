Kapolri Bentuk Desk Ketenagakerjaan, PP GPA: Bentuk Keseriusan Polri untuk Transparan

JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meluncurkan desk ketenagakerjaan Polri disambut baik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Diketahui, desk ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian, merespon baik program tersebut. Menurutnya, peluncuran desk ini sebagai bentuk keseriusan Kapolri.

"Kami melihat desk Ketenagakerjaan Polri ini bagian dari keseriusan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan transparan, dengan kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025) malam.

Menurutnya, keberadaan desk ketenagakerjaan ini mampu menciptakan lingkungan industri yang sehat nantinya, dan ini sudah sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyelesaikan persoalan di ketenagakerjaan.

"Masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dengan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri ini," ujarnya.

Diketahui Polri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan pada Senin (20/1) di gedung bareskrim Polri yang di resmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hadir langsung dalam peluncuran tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)