Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bentuk Desk Ketenagakerjaan, PP GPA: Bentuk Keseriusan Polri untuk Transparan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |22:46 WIB
Kapolri Bentuk Desk Ketenagakerjaan, PP GPA: Bentuk Keseriusan Polri untuk Transparan
PP GPA
A
A
A

JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meluncurkan desk ketenagakerjaan Polri disambut baik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Diketahui, desk ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian, merespon baik program tersebut. Menurutnya, peluncuran desk ini sebagai bentuk keseriusan Kapolri.

"Kami melihat desk Ketenagakerjaan Polri ini bagian dari keseriusan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan transparan, dengan kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri," kata Amin dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025) malam.

Menurutnya, keberadaan desk ketenagakerjaan ini mampu menciptakan lingkungan industri yang sehat nantinya, dan ini sudah sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyelesaikan persoalan di ketenagakerjaan.

"Masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dengan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri ini," ujarnya.

Diketahui Polri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan pada Senin (20/1) di gedung bareskrim Polri yang di resmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hadir langsung dalam peluncuran tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ketenagakerjaan PP GPA kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177265//kapolri-xmpn_large.jpg
Kapolri: Kita Tidak Antikritik dan Komitmen Perbaiki Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172860//kapolri-9PsL_large.jpg
Gerakan Pangan Murah, Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Tengah Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171950//polri-CobL_large.jpg
Soal Tim Reformasi Polri, Pakar Hukum: Langkah Negara Perbaiki Kinerja Institusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171632//serikat_pekerja-P5Nf_large.jpg
Temui Puan Maharani, Serikat Pekerja Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171025//phk-f2xW_large.png
5 Fakta 44 Ribu Pekerja Sudah Kena PHK, Pegawai Shell Terancam Menyusul Akibat Stok BBM Kosong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement