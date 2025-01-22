Tolak Usul Trump, Kemlu: Tak Dapat Diterima Mengurangi Penduduk Gaza Demi Israel!

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara soal beredarnya pemberitaan mengenai isu relokasi warga Gaza ke Indonesia. Kabar ini sebelumnya disuarakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Pertama, pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana dalam bentuk apapun terkait sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu upaya rekonstruksi pasca konflik di Gaza," kata Jubir Kemlu, Rolliansyah Soemirat dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Roy ini menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menghindari spekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang jelas.

"Saya juga perlu tegaskan bahwa Indonesia tetap tegas dalam posisinya bahwa segala upaya untuk memindahkan warga gaza tidak dapat diterima upaya untuk mengurangi penduduk gaza hanya akan mempertahankan pendudukan israel atas wilayah Palestina," ujarnya.

"Dan sejalan dengan strategi yang lebih besar, yang bertujuan mengusir orang Palestina dari Gaza sebuah hal yang selama ini kita tolak," tutur dia menegaskan.

Terakhir, kata dia, Pemerintah RI berharap gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara atau two state solution sesuai dengan hukum internasional dan parameter Internasional yang telah disepakati.



(Khafid Mardiyansyah)