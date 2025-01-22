Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ombudsman RI: Masih Ada Sejumlah Tambang Ilegal di Wilayah IKN

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |01:01 WIB
Ombudsman RI: Masih Ada Sejumlah Tambang Ilegal di Wilayah IKN
Anggota Ombudsman Hery Susanto
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman RI menyatakan masih mendapati sejumlah aktivitas penambangan ilegal di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu berdasarkan investigasi lapangan terkait izin pertambangan di wilayah IKN pada 19 November 2024.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyatakan, dari investigasi tersebut ditemukan, beberapa tambang tanpa tindak lanjut izin yang dimanfaatkan penambang liar, yang aktivitasnya terlihat dari hilir-mudik truk mengangkut hasil tambang. 

"Hal ini menunjukan tidak adanya implementasi pelayanan publik sektor pertambangan dan pengawasannya yang efektif dari OIKN dan instansi terkait," kata Hery melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2025). 

"Selain itu, adanya penambangan liar merupakan salah satu dampak kebijakan OIKN tentang izin tambang di wilayahnya yang diterapkan secara parsial, tanpa melihat regulasi lain," sambungnya. 

Terkait hal tersebut, Ombudsman menyarankan penerapan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus memperhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tambang Tambang Ilegal Ombudsman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070//menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178694//warga_dibui_karena_pertahankan_tanah_leluhur-05me_large.jpg
11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405//pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177053//prabowo_subianto-Y2hd_large.png
Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal: Kebocoran Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177038//prabowo_subianto-ijBX_large.jpg
Setahun Pemerintahan, Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176878//hilirisasi-1oEX_large.jpg
Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement