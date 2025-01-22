Mendikdasmen Sebut Sistem Baru PPDB Bakal Diputuskan dalam Rapat Kabinet Hari Ini

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut sistem baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan diputuskan pada hari Rabu (22/1/2025).

Dia menyebut, kemungkinan besar sistem tersebut akan diputuskan dalam sidang Kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Insya Allah besok (hari ini) ada rapat kabinet yang mudah-mudahan agendanya adalah penetapan mengenai sistem itu," kata Mu'ti, Selasa (21/1/2025).

Mu'ti menyampaikan bahwa pada prinsipnya sistem baru ini sudah selesai secara konsepnya. Bahkan, konsep tersebut sudah diserahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) pada saat rapat terbatas beberapa hari lalu.

"Mudah-mudahan rapat kabinet itu dapat diputuskan. Nanti soal isinya bagaimana ya kita diajari oleh agama untuk menjadi orang yang sabar," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)