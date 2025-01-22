Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendikdasmen Sebut Sistem Baru PPDB Bakal Diputuskan dalam Rapat Kabinet Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |03:02 WIB
Mendikdasmen Sebut Sistem Baru PPDB Bakal Diputuskan dalam Rapat Kabinet Hari Ini
Mendikdasmen Abdul Muti
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut sistem baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan diputuskan pada hari Rabu (22/1/2025).

Dia menyebut, kemungkinan besar sistem tersebut akan diputuskan dalam sidang Kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Insya Allah besok (hari ini) ada rapat kabinet yang mudah-mudahan agendanya adalah penetapan mengenai sistem itu," kata Mu'ti, Selasa (21/1/2025).

Mu'ti menyampaikan bahwa pada prinsipnya sistem baru ini sudah selesai secara konsepnya. Bahkan, konsep tersebut sudah diserahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) pada saat rapat terbatas beberapa hari lalu.

"Mudah-mudahan rapat kabinet itu dapat diputuskan. Nanti soal isinya bagaimana ya kita diajari oleh agama untuk menjadi orang yang sabar," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178645//mendikdasmen_abdul_muti-jLQ7_large.jpg
Mendikdasmen: Guru Hanya Distribusi, Bukan Cicipi MBG!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178623//mendikdasmen-4Jgk_large.jpg
Mendikdasmen Dorong Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174399//aplikasi_rumah_pendidikan_kemendikdasmen-31Ri_large.png
Rumah Pendidikan, Super Aplikasi Kemendikdasmen sebagai Ruang Aman Belajar Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174339//pemerintah-g6jq_large.jpg
Kemendikdasmen: TKA untuk Siswa Semakin Kuasai Skill Akademik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170382//pemerintah-UDjV_large.jpg
Ciptakan Generasi Unggul, Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Harus Dicontohkan Orangtua dan Diajarkan di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168236//mendikdasmen-4YOl_large.jpg
Mendikdasmen soal Pelajar Terlibat Demo: Salurkan dengan Cara yang Pas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement