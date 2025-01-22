Mengenal Ratu Sultanah Nahrasiyah, Perempuan Islam Pertama yang Jadi Pemimpin di Asia Tenggara

RATU SULTANAH NAHRASIYAH, menjadi perempuan Islam pertama di Asia Tenggara yang menjadi pemimpin. Namanya memang kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia, bahkan kaum muslim Indonesia. Sosoknya dikenal memiliki keistimewaan dalam pergerakan pemimpin perempuan di nusantara sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sultanah Nahrasiyah sendiri merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai yang naik tahta menggantikan ayahnya. Namun ada versi lain yang menyatakan, bahwa Nahrasiyah merupakan istri dari sang raja yang meninggal.

Dimana sebelum Sultanah Nahrasiyah bertahta, kerajaan dijabat oleh Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, yang tak lain ayah kandung dari Sultanah Nahrasiyah. Namun saat menjabat sebagai raja itulah sang ayah tewas dibunuh oleh Raja Nakur, sebagaimana dikisahkan pada buku "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" dari Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad.

Catatan Ying Yai Sheng Lan menguatkan adanya pemimpin perempuan muslim pertama di nusantara. Dimana saat itu Raja Samudera Pasai yang diserang oleh Raja Nakur, tewas setelah terkena panah beracun.

Sepeninggal Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir inilah Nahrasiyah akhirnya naik tahta. Ia merupakan perempuan pertama di Asia Tenggara yang memerintah sebagai raja. Sosoknya bertahta di Kerajaan Samudera Pasai yang dipimpin sejak 1405 - 1428 M.

Di cerita lain, pasca kematian sang raja membuat permaisurinya konon menyatakan sumpah di depan rakyatnya, bahwa siapa yang dapat menuntut balas atas kematian suaminya, ia akan menikahinya dan bersedia untuk bersama-sama memerintah Kerajaan Samudera Pasai.