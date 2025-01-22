Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Ratu Sultanah Nahrasiyah, Perempuan Islam Pertama yang Jadi Pemimpin di Asia Tenggara

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |05:47 WIB
Mengenal Ratu Sultanah Nahrasiyah, Perempuan Islam Pertama yang Jadi Pemimpin di Asia Tenggara
Ratu Sultanah Nahrasiyah (foto: dok wikipedia)
A
A
A

RATU SULTANAH NAHRASIYAH, menjadi perempuan Islam pertama di Asia Tenggara yang menjadi pemimpin. Namanya memang kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia, bahkan kaum muslim Indonesia. Sosoknya dikenal memiliki keistimewaan dalam pergerakan pemimpin perempuan di nusantara sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sultanah Nahrasiyah sendiri merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai yang naik tahta menggantikan ayahnya. Namun ada versi lain yang menyatakan, bahwa Nahrasiyah merupakan istri dari sang raja yang meninggal. 

Dimana sebelum Sultanah Nahrasiyah bertahta, kerajaan dijabat oleh Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, yang tak lain ayah kandung dari Sultanah Nahrasiyah. Namun saat menjabat sebagai raja itulah sang ayah tewas dibunuh oleh Raja Nakur, sebagaimana dikisahkan pada buku "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" dari Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad. 

Catatan Ying Yai Sheng Lan menguatkan adanya pemimpin perempuan muslim pertama di nusantara. Dimana saat itu Raja Samudera Pasai yang diserang oleh Raja Nakur, tewas setelah terkena panah beracun. 

Sepeninggal Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir inilah Nahrasiyah akhirnya naik tahta. Ia merupakan perempuan pertama di Asia Tenggara yang memerintah sebagai raja. Sosoknya bertahta di Kerajaan Samudera Pasai yang dipimpin sejak 1405 - 1428 M. 

Di cerita lain, pasca kematian sang raja membuat permaisurinya konon menyatakan sumpah di depan rakyatnya, bahwa siapa yang dapat menuntut balas atas kematian suaminya, ia akan menikahinya dan bersedia untuk bersama-sama memerintah Kerajaan Samudera Pasai. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141543//perang_kerajaan-3EaR_large.png
Ketika Belanda Kirim Pengintai saat Kerajaan Mataram dan Banten Bertempur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095821//rebutan_tahta_warnai_kerajaan_islam_yang_didirikan_para_wali_songo-0IaP_large.png
Rebutan Tahta Warnai Kerajaan Islam yang Didirikan Para Wali Songo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement