KPK yang Kerap Absen di Sidang Perdana Praperadilan Tuai Kritikan

JAKARTA - Pengamat Politik, Emrus Sihombing mengritiki sifat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap kali absen pada sidang perdana praperadilan. Terbaru, Lembaga Antirasuah minta penundaan dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada Selasa (21/1/2025).

Emrus menilai, dengan alasan melengkapi hal administratif untuk meminta penundaan sidang merupakan ketidaksiapan KPK.

"Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak sekali ini bukti buruknya manajemen KPK," kata Emrus dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Laga Hasto vs KPK di Praperadilan' yang tayang di iNewsTV pada Selasa (21/1/2025) malam.

Diketahui, KPK yang kerap kali meminta penundaan pada sidang perdana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.