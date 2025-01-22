Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK yang Kerap Absen di Sidang Perdana Praperadilan Tuai Kritikan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |07:05 WIB
KPK yang Kerap Absen di Sidang Perdana Praperadilan Tuai Kritikan
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik, Emrus Sihombing mengritiki sifat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap kali absen pada sidang perdana praperadilan. Terbaru, Lembaga Antirasuah minta penundaan dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada Selasa (21/1/2025).

Emrus menilai, dengan alasan melengkapi hal administratif untuk meminta penundaan sidang merupakan ketidaksiapan KPK.

"Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak sekali ini bukti buruknya manajemen KPK," kata Emrus dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Laga Hasto vs KPK di Praperadilan' yang tayang di iNewsTV pada Selasa (21/1/2025) malam. 

Diketahui, KPK yang kerap kali meminta penundaan pada sidang perdana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670//whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179631//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-dVxR_large.jpg
Kasus Dugaan Mark-up Proyek Whoosh, KPK: Penyelidikan Dimulai sejak Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179616//kpk_telusuri_dugaan_mark_up_proyek_whoosh-zkKf_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Sudah Tahap Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179600//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nQiO_large.jpg
KPK Hentikan Penyelidikan Lahan Sumber Waras: Pengadaan Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179553//kpk-WNvR_large.jpg
Disidang di Kendari, Penahanan Dua Tersangka Penyuap Bupati Koltim Dipindahkan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement