MPR Minta Pemerintah Tolak Proposal AS Soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak agar Pemerintah Indonesia secara tegas menolak bila ada proposal relokasi warga Gaza ke Indonesia. Pernyataan ini sekaligus merespon Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump untuk merelokasi rakyat Palestina ke Indonesia dengan alasan untuk membangun kembali Gaza.

“Itu memang baru informasi yang berkembang tapi bisa jadi tasting the water bila wacana seperti itu tidak ditolak. Relokasi itu merupakan usulan yang tidak rasional dan tidak membantu menyelesaikan masalah," kata HNW dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, usulan relokasi warga Gaza itu terkesan ingin mengusir warga Palestina dari tanag airnya untu kepentingan Israel. "Serta tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati,” terangnya.

HNW menilai, publik memang sedang menunggu konfirmasi usulan yang sudah terbuka di publik soal relokasi warga Gaza itu oleh Presiden Trump. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Indonesia agar bisa tegas menolak wacana itu.

“Siapapun yang mengusulkan itu, kita harus secara tegas menolak karena relokasi berkedok pengusiran akan kontraproduktif dengan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujarnya.