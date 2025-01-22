Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi LPEI, KPK Sita Mobil Mercedes Benz dan Motor BMW Senilai Rp2,67 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |08:35 WIB
Kasus Korupsi LPEI, KPK Sita Mobil Mercedes Benz dan Motor BMW Senilai Rp2,67 Miliar
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit kendaraan mewah terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua kendaraan itu senilai Rp2,67 Miliar.

Kendaraan yang disita ialah satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp2,3 miliar dan satu unit sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T senilai Rp370 juta.

"Disita yaitu satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp2,3 miliar dan satu unit sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T senilai Rp370 juta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika, Rabu (22/1/2025).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan kendaraan itu disita dari saksi bernama Bayu Suryo Adiwinata alias Romo. Bayu dikenal sebagai guru spiritual dari tersangka bernama Hendarto alias HEN.

"Disita dari tempatnya Romo. Saya tadi tanya ke penyidiknya, tapi belum tahu itu nama aslinya. Ada keterkaitan dengan kasus LPEI," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus Korupsi Kasus LPEI KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670//whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179631//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-dVxR_large.jpg
Kasus Dugaan Mark-up Proyek Whoosh, KPK: Penyelidikan Dimulai sejak Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179616//kpk_telusuri_dugaan_mark_up_proyek_whoosh-zkKf_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Sudah Tahap Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179600//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nQiO_large.jpg
KPK Hentikan Penyelidikan Lahan Sumber Waras: Pengadaan Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179553//kpk-WNvR_large.jpg
Disidang di Kendari, Penahanan Dua Tersangka Penyuap Bupati Koltim Dipindahkan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement