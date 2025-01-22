Advertisement
Mahfud MD Usul Pemerintah Buat Satgas untuk Percepat Pengusutan Pagar Laut Misterius

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:46 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengusulkan Pemerintah agar membuat satuan tugas (satgas) untuk mengusut pagar laut misterius yang membentang pukuhan kilometer di perairan Kabupaten Tangerang.

"Saya usul membentuk satgas lah ya, untuk mempercepat soal ini," kata Mahfud dalam program Terus Terang di akun YouTubenya yang dikutip, Rabu (22/1/2025).

Namun demikian, ia mengatakan, proses hukum tetap akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Ia mengatakan, satgas bisa bertugas untuk mencari bukti permulaan awal indikasi pidana.  

"Tetapi untuk menggali ini bisa satgas yang nanti bisa memberikan kesimpulan awal ke penegak hukum," katanya.

