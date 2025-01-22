Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Perairan Kabupaten Tangerang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |10:20 WIB
Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Perairan Kabupaten Tangerang
Titiek Soeharto
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke pagar laut sepanjang puluhan killmeter di perairan Kabupaten Tangerang pada Rabu (22/1/2025) pagi. Kegjatan itu pun dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," ujarnya.

Ia berkata, Komisi IV DPR RI akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179003//wakil_ketua_komisi_x_dpr_ri_lalu_hadrian_irfani-Dxek_large.jpg
Bahasa Indonesia Dipakai di 57 Negara, DPR: Perkuat Posisi Tawar RI di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178906//rp234_triliun_dana_pemda_mengendap_di_bank-hPHu_large.jpg
DPR Soroti Rp234 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank: Itu Dana Rakyat, Bukan untuk Diparkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178377//bpjs_kesehatan-1rdZ_large.jpg
DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pemutihan BPJS: Jaga Keadilan, Hindari Kecurangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178336//penyakit_ispa_di_jakarta-oGhm_large.jpg
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus ISPA di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178083//wakil_ketua_komisi_v_dpr_ri_andi_iwan_darmawan_aras-635G_large.jpg
DPR Soroti Ibu Hamil di Maros Ditandu 7 Km saat Akan Melahirkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement