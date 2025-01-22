Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Perairan Kabupaten Tangerang

JAKARTA - Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke pagar laut sepanjang puluhan killmeter di perairan Kabupaten Tangerang pada Rabu (22/1/2025) pagi. Kegjatan itu pun dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," ujarnya.

Ia berkata, Komisi IV DPR RI akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.