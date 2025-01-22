Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKP Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Begini Penampakannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |12:14 WIB
KKP Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Begini Penampakannya
KKP bongkar pagar laut di Tangerang (Foto : Okezone/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melanjutkan pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, pada Rabu (22/1/2025). 

Dalam pembongkaran tersbeut, PSDKP aparat TNI AL, Polairud, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, dan nelayan. 

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi sekira pukul 11.00 WIB, terlihat siswa taruna di bawah naungan KKP terjun langsung melakukan pembongkaran pagar laut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang (Foto : Okezone)

Nampak siswa taruna berenang mengikatkan tali tambang ke pagar bambu. Setelah tali terpasang selanjutnya akan ditarik menggunakan perahu karet.

Bambu-bambu yang berhasil dicabut itupun selanjutnya dikumpulkan ke perahu drum, yang mana nantinya akan dijadikan alat bukti untuk kebutuhan proses hukum.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono menyebut pembongkaran pagar laut sepanjang 30 KM akan dilakukan secara bertahap.

Halaman:
1 2
      
