Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Ungkap Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Bersengketa di MK: Pengukuhan Mulai 17 April

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |12:16 WIB
Mendagri Ungkap Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Bersengketa di MK: Pengukuhan Mulai 17 April
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan, waktu pelantikan kepala daerah bagi wilayah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan mulai pada 17 April 2025. Dari waktu itu, setidaknya ada sejumlah opsi teknis pelantikan yang dilayangkan Tito.

Hal itu Tito ungkapkan di dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Opsi satunya, ya seluruh gubernur, bupati, wali kota, dalam jumlah yang lebih masif, itu dilantik oleh Presiden di Ibu Kota Negara, serempak. Kami lihat, paling mungkin tanggalnya kira-kira, kalau lihat tahapan-tahapan tadi, KPU, DPRD, pemerintah 20 hari, itulah 17 April," kata Tito.

Meski demikian, ia menilai, opsi ini terlalu lama waktu pelantikanmya. Apalagi, kata dia, pelaksanaan APBD, mutasi harus terus berjalan. "Jadi jaraknya dari 6 Februari ke April, Maret, April hampir dua bulan lebih waktunya. Sementara Argo, APBD, mutasi, jalan terus," tutur Tito.

Untuk opsi kedua, kata dia, pelaksanaan pelantikan gubermur dam wali kita dilakukan terpisah oleh Presiden. "Tapi sekali lagi, persoalan dampak negatifnya adalah biaya, biaya menjadi double, melantiknya dua kali," tuturnya.

Sementara opsi ketiga, kata Tito, Presiden hanya melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara. Sedangkan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, sambungnya, dilantik oleh Gubernur terpilih.

"Tapi waktunya, 17 April (Gubernur), 21 April (Wali Kota)," terang Tito.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179648//mendagri_tito_karnavian-LZA2_large.jpg
Mendagri Bakal Semprit Pemda yang Berkinerja Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179423//purbaya-ix5E_large.jpg
Bicara Anggaran Daerah, Ini Kesepakatan Purbaya dan Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179242//pemerintah-ipDF_large.jpg
Heboh Ratusan Triliun Dana Pemda Mengendap, Mendagri: Segera Belanjakan untuk Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179094//pemerintah-TPDi_large.jpg
Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179003//wakil_ketua_komisi_x_dpr_ri_lalu_hadrian_irfani-Dxek_large.jpg
Bahasa Indonesia Dipakai di 57 Negara, DPR: Perkuat Posisi Tawar RI di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178906//rp234_triliun_dana_pemda_mengendap_di_bank-hPHu_large.jpg
DPR Soroti Rp234 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank: Itu Dana Rakyat, Bukan untuk Diparkir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement