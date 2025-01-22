Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerja Sama Indonesia-Jepang, Bakamla RI Bakal Dapat Hibah Kapal Patroli

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |13:09 WIB
Kerja Sama Indonesia-Jepang, Bakamla RI Bakal Dapat Hibah Kapal Patroli
Indonesia dan Jepang jalin kerja sama, Bakamla dapat hibah kapal patroli (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Utama Bakamla RI, Laksamana Muda Bakamla, Samuel Kowaas mengatakan Indonesia, khususnya Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla RI) bakal mendapatkan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang, kapal tersebut tengah dibangun saat ini.

"Pemerintah Jepang akan menghibahkan satu buah kapal patroli, berukuran cukup besar, 85 meter buat Bakamla RI, yang sudah ditandatangani, yang segera mulai dibangun. Harapannya akan selesai dalam 2 tahun," ujarnya, di Tanjung Priok, Rabu (22/1/2025).

Hibah kapal tersebut termasuk dalam penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang.

Sama halnya dengan kedatangan Kapal Patroli Jepang ke Indonesia saat ini, merupakan cerminan tentang baiknya hubungan diantara negara Jepang dengan Indonesia. Kedatangan kapal itu juga realisasi kerjasama diantara Japan Goast Guard dengan Indonesia Coast Guard, yakni Bakamla RI.

"Kedatangan kapal ini merepresentasikan keinginan kita untuk sesuai tugas coast guard di dunia ini, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan laut, yang mana laut itu bukan hanya untuk kepentingan kita, sejak dahulu laut itu selalu dianggap sebagai warisan seluruh umat manusia. Tugas itu diemban oleh coast guard untuk menjaga laut itu tetap aman, untuk digunakan oleh siapa saja," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jepang Kapal Patroli Bakamla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178228//sanae_takaichi-uN0P_large.jpg
Sanae Takaichi Resmi Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177782//manufaktur-USME_large.jpg
Kenapa Tegal Dijuluki Jepangnya Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174488//sanae_takaichi_berpeluang_kuat_menjadi_pm_perempuan_pertama_jepang-iWUZ_large.jpg
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perempuan Pertama yang Jabat PM Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174307//anak_jepang_naik_gunung-nfaU_large.jpg
Anak TK di Jepang Sudah Diajari Hiking, Tingginya Lebihi Gunung Dieng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171682//sampah-2rGX_large.jpg
Gandeng Jepang, RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170818//bra-xOuZ_large.jpg
Viral! Ada Bra yang Hanya Bisa Dibuka dengan Sidik Jari Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement