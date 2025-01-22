Kerja Sama Indonesia-Jepang, Bakamla RI Bakal Dapat Hibah Kapal Patroli

JAKARTA - Sekretaris Utama Bakamla RI, Laksamana Muda Bakamla, Samuel Kowaas mengatakan Indonesia, khususnya Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla RI) bakal mendapatkan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang, kapal tersebut tengah dibangun saat ini.

"Pemerintah Jepang akan menghibahkan satu buah kapal patroli, berukuran cukup besar, 85 meter buat Bakamla RI, yang sudah ditandatangani, yang segera mulai dibangun. Harapannya akan selesai dalam 2 tahun," ujarnya, di Tanjung Priok, Rabu (22/1/2025).

Hibah kapal tersebut termasuk dalam penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang.

Sama halnya dengan kedatangan Kapal Patroli Jepang ke Indonesia saat ini, merupakan cerminan tentang baiknya hubungan diantara negara Jepang dengan Indonesia. Kedatangan kapal itu juga realisasi kerjasama diantara Japan Goast Guard dengan Indonesia Coast Guard, yakni Bakamla RI.

"Kedatangan kapal ini merepresentasikan keinginan kita untuk sesuai tugas coast guard di dunia ini, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan laut, yang mana laut itu bukan hanya untuk kepentingan kita, sejak dahulu laut itu selalu dianggap sebagai warisan seluruh umat manusia. Tugas itu diemban oleh coast guard untuk menjaga laut itu tetap aman, untuk digunakan oleh siapa saja," tuturnya.