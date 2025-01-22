Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Anak PNS Kemenhan Tabrak Lari Pakai Mobil Dinas di Jakarta Barat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |13:29 WIB
JAKARTA - Mobil dengan nomor plat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menabrak pejalan kaki hingga pemotor di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya lima orang dilaporkan terluka.

1. Terekam Video Netizen

Peristiwa tersebut terekam video dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat mobil berpelat dinas Kementerian Pertahanan tersebut sudah terhenti dan dalam keadaan rusak usai kecelakaan.

Di video itu juga terlihat pria diduga sopir mobil tersebut tergeletak di jalan. Dinarasikan sopir mobil tersebut diduga dalam kondisi mabuk.

2. Kronologi Lengkap

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan peristiwa terjadi pada Senin (20/1/2025) pukul 01.30 WIB dini hari.

Dia menjelaskan, Mobil Kijang Innova dengan plat dinas Kemhan yang dikemudikan pria berinisial MSK (24) itu melaju dari arah utara menuju ke barat di Jalan Palmerah II. Sesampainya di lokasi, dia menabrak pejalan kaki berinisial TR (26).

“Sesampainya di dekat Pasar Bintang Mas menabrak orang saudara TR yang sedang berdiri di pinggir jalan selesai menurunkan barang,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan Senin (20/1/2025).

Dia menyebutkan, mobil tersebut terus melaju hingga ke Jalan Palmerah Barat. Di sana, mobil tersebut menabrak pengendara motor berinisial TN. Kemudian, kendaraan terus melaju hingga adu banteng dengan mobil yang dikemudikan pria S.

“Kendaraan Kijang Innova tetap melaju. Sesampainya dekat apotek Rawa Belong oleng ke kanan masuk ke jalur berlawanan arah menabrak kendaraan minibus yang dikemudikan saudara S yang melaju dari arah Barat ke Timur (dari arah berlawanan),” ujar dia.

 

