Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Evaluasi 100 Hari Kerja: Saya Kira Kita Boleh Bangga

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Seluruh Menteri dan Wamen hadir untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama 100 hari kerja atau tiga bulan setelah dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu.

"Hari ini saya mengundang seluruh Kabinet untuk kita melaksanakan sidang paripurna. Tentunya ini adalah pertemuan kita sesudah kita sudah resmi tiga bulan menjabat setelah saya dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu kemudian saudara-saudara dilantik keesokan harinya tanggal 21, kemudian para wakil menteri sorenya. Jadi kita resmi menjabat menjalankan mandat dari rakyat tiga bulan," kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo menegaskan tiga bulan pertama masa jabatan merupakan tahap penting dalam perjalanan pemerintah untuk mencapai program prioritas yang telah ditetapkan. "Untuk itu, walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan tapi bagaimana pun itu merupakan suatu tonggak suatu tahap yang kita selesaikan," katanya.

"Untuk itu, saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo menambahkan.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam kabinetnya. Dia merasakan adanya kekompakan dan semangat dari para menteri dan wakil menteri untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat.