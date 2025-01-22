Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Identitas 19 Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor Pekalongan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |16:34 WIB
Ini Identitas 19 Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor Pekalongan
Pencarian korban banjir dan longsor Pekalongan (Foto: BNPB)
JAKARTA - Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi dua jenazah korban longsor yang melanda Desa Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan pada Rabu (23/1/2025) pagi. Saat ini, jumlah korban tewas mencapai 19 orang.

"Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia yang tercatat hingga siang hari ini sebanyak menjadi 19 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Rabu.

Selain korban jiwa, kata Abdul, pihaknya juga mencatat kerugian materil yang terjadi akibat peristiwa ini. Setidaknya, dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak, dan tiga akses jalan tertutup materil longsor. 

Ia mengatakan, Tim SAR harus menghadapi kendala berupa jalur menuju lokasi terdampak yang terputus akibat longsor. Untuk sementara, akses menuju lokasi terdampak harus memutar melalui melalui Kali Bening Kabupaten Banjarnegara akibat akses jembatan di Kabupaten Pekalongan tidak bisa dilalui dikarenakan ada jembatan terputus. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama dengan seluruh instansi terkait, masih terus melakukan pendataan dan penanganan korban dan lokasi terdampak.

"BNPB mengimbau kepada masyarakat dan tim yang sedang bertugas di lapangan untuk berhati-hati dan waspada terhadap bencana susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dikarenakan kondisi cuaca yang belum menentu," katanya.

 

BNPB Banjir Pekalongan longsor
Telusuri berita news lainnya
