Prabowo Apresiasi Menteri hingga TNI-Polri, Perayaan Nataru 2025 Lancar dan Aman

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 dengan lancar dan aman. Termasuk mengapresiasi para jajaran menteri terkait hingga TNI dan Polri.

"Kita merasakan bahwa pemerintah kita efektif. Lahir tahun 24 di bulan hari Natal tahun baru berjalan dengan lancar, dengan aman," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Untuk itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat terkait dan jajarannya yang telah bekerja keras, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mensukseskan perayaan Nataru.

"Semua Menko, Kapolri, Panglima TNI yang bekerja keras menjamin keamanan keselamatan. Menteri perhubungan menteri BUMN dan semua menteri-menteri lain yang Saya monitor turun ke bawah, turun ke lapangan memantau perkembangan. Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal," paparnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pemerintahan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, terutama di tengah situasi kritis yang biasanya diwarnai oleh peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

"Saudara-saudara. Bagaimanapun di bulan-bulan yang kritis tersebut biasanya ditandai oleh banyak kecelakaan lalu lintas ditandai oleh ketersediaan bahan pangan bahan-bahan pokok yang penuh dengan fluktuasi harga dan sebagainya, kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil penuh ketenangan penuh kesejukan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)