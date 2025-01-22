Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Skor Integritas Nasional Naik Jadi 71,53: Masih Kategori Waspada

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:05 WIB
KPK Ungkap Skor Integritas Nasional Naik Jadi 71,53: Masih Kategori Waspada
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun anggaran 2024. Hasil survei menunjukan skor integritas nasional Indonesia naik menjadi 71,53.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan skor integritas nasional pada tahun 2024 diikuti sebanyak 641 instansi. Intansi ini meliputi 94 kementerian dan lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota dan 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada peningkatan skor SPI, jadi kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 (level) nasional, sekaran lewat 70," kata Pahala dalam acara peluncuran SPI di Gedung KPK, Rabu (22/1/2025).

Meski terdapat peningkatan skor terhadap SPI secara nasional, namun nilai ini dinilai kurang memuaskan. Hal itu, sebab skor nasional SPI masih berada dalam kategori kuning alias waspada di tingkat bawah.

"Jadi, kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning," tutur dia.

Dalam survei ini, KPK menggandeng sebanyak 41 perguruan tinggi negeri (PTN). Adapun total responden yang disurvei berjumlah 601.453. Proses survei ini dimulai dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengirimkan data populasi. Selanjutnya dilakukan random sampling dengan mengirimkan link kuesioner melalui pesan WhatsApp dan email.

 

