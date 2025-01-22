Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Malam Ini The Prime Show “HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?” bersama Dhiandra Mugni, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:25 WIB
Jangan Lewatkan Malam Ini The Prime Show “HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?” bersama Dhiandra Mugni, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews
Pagar laut misterius di Pesisir Tangerang (Foto: Dok iNews)
HAK Guna Bangunan (HGB) di kawasan pesisir sering menjadi isu kontroversial belum lama ini. Kali ini, kasus yang menyeruak adalah dugaan pelanggaran terkait HGB di wilayah pesisir yang disebut-sebut melibatkan pengalihan fungsi pagar laut sebagai pelindung garis pantai.

Pagar laut yang seharusnya menjadi pelindung alami malah menjadi korban manipulasi administratif. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab?

Fenomena pagar laut di Tangerang, Banten memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Nama besar dua perusahaan keluarga konglomerat-pun ikut terseret kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan malam ini bersama Dhiandra Murni akan  membahasnya secara lengkap di The Prime Show “HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?”

Polemik ini berawal dari ditemukannya pagar laut yang dianggap menutup akses publik ke pantai di wilayah Tangerang. Pagar tersebut memicu protes warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan merasa haknya atas ruang publiknya dirampas.

Tak hanya itu, situasi ini pun semakin diperkeruh dengan temuan data bahwa sebagian besar bidang tanah di lokasi tersebut telah diterbitkan sertifikat HGB yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar. Pertanyaannya, apakah sertifikat HGB ini diterbitkan dengan prosedur yang benar? Dan siapakah sajakah oknum yang harus bertanggung jawab?

Saksikan selengkapnya dalam The Prime Show “HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?”
 malam ini bersama para narasumber , Kholid - Nelayan (Zoom), Tarsin - staff desa kohod dan ⁠Komisi IV DPR, Malam Ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Arief Setyadi )

      
