Survei Kepuasan 100 Hari Prabowo-Gibran Disebut Memuaskan

JAKARTA - Koordinator Sahabat Presisi yang juga praktisi Hukum Egi Hendrawan mengapresiasi hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertamanya.

"Ya apresiasi setinggi-tinggi nya kepada pemerintahan pak prabowo dalam menjalankan tugasnya dalam 100 hari sudah Luar biasa mendapat apresiasi kepuasasan dari masyarakat Indonesia. Ini merupakan sebuah harapan besar dan dukungan kepada pemerintahan prabowo untuk bisa lebih bekerja keras dalam pemerintahannya sehingga apa pun hasilnya adalah untuk rakyat Indonesia," ucap Egi hendrawan

Litbang Kompas diketahui merilis survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, kepuasan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh 80,9%.

"Hasil survei yang tinggi Ini menandakan ketulusan dan hasil dari kerja keras kabinet pemerintahan bapak prabowo-gibran bersama sama bergotong royong untuk bangsa dan negara," lanjut Egi Hendrawan kepada wartawan

"Saya ingin menanggapi hasil riset dari Center of Economic and Law Studies atau Celios saya kira Tidak Tepat atau hasil dari lembaga Celios ini tidak bisa dipertanggung jawabkan lebih tepatnya asbun (asal bunyi), kami menilai Kabinet Dalam hal Ini menteri ham, menteri desa, menteri koperasi, dan menteri kehutanan Sudah bekerja dengan baik sehingga membantu penilaian kepuasan publik terhadap pa Prabowo menjadi tinggi," tutup Egi Hendrawan

