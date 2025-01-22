Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Titiek Soeharto: Kalau Enggak Perusahan Besar Tidak Mungkin Bikin Pagar Laut

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:33 WIB
Titiek Soeharto mengatakan ada perusahaan besar dibalik pembangunan pagar laut (Foto : Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau akrab disapa Titiek Soeharto meyakini jika ada perusahaan besar yang diduga terlibat sebagai dalang di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

Hal itu dikatakan Titiek saat disinggung apakah ada indikasi keterlibatan perusahaan besar dalam pemasangan pagar laut tersebut. 

"Ya kalau enggak perusahaan besar, tidak mungkin dia bikin pagar (laut) seperti itu ya, untuk apa gitu ya," kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12/2025).

Kendati demikian, putri Presiden kedua RI Soeharto itu mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa dalang-dalang pemasangan pagar laut tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi yang dilakukan pemerintah.

"Enggak tahu saya. Saya tidak mau berandai-andai, nanti kita lihat saja hasil investigasi pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, legislator Gerindra itu juga berharap pemerintah bisa secara cepat mengungkap siapa pelaku di balik pemasangan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang tersebut. Menurutnya, saat ini masyarakat tengah menunggu pengumuman itu.

"Kita, saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa juga pingin tau siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memliki pagar laut ini, kita jugaa pengen tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakn kepada pemerintah supaya bisa menemukan lah ya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
