Saat Presiden Prabowo Apresiasi Kapolri hingga Panglima Ciptakan Nataru yang Aman untuk Masyarakat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang telah bekerja keras menciptakan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang aman dan lancar untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, hal tersebut terwujud berkat kerja keras dan sinergisitas seluruh lintas elemen.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran menteri.

"Kita merasakan bahwa pemerintah kita efektif. Hari Natal dan Tahun Baru berjalan dengan lancar, dengan aman," kata Prabowo.

Apresiasi ini, kata Prabowo bukan hanya sekadar ucapan saja. Melainkan, Dirinya memang turut memantau jajarannya yang terus bergerak guna memastikan perayaan Nataru berjalan aman dan kondusif.

"Saya monitor turun ke bawah, turun ke lapangan memantau perkembangan. Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pemerintahan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Terutama di tengah situasi kritis yang biasanya diwarnai oleh peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.