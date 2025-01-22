Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKP Bakal Lapor ke DPR Selidiki Aktor Pagar Laut Tangerang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |19:18 WIB
KKP Bakal Lapor ke DPR Selidiki Aktor Pagar Laut Tangerang
Pagar laut misterius di Tangerang (Foto: Hasnugara/Okezone)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL dan instansi maritim lainnya melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Rabu (22/1/2025). Lebih dari 2.500 personel gabungan terlibat dalam pembongkaran pagar bambu tersebut.

Selain operasi pembongkaran, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengetahui siapa pemasang pagar sepanjang 30,16 kilometer itu. Nantinya dari hasil penyelidikan KKP akan dilaporkan ke DPR RI. 

"Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4," kata Sakti di Pos AL Tanjung Pasir, Tangerang.

Ia menyampaikan, pembongkaran untuk menjawab keresahan masyarakat nelayan yang terganggu aktivitasnya karena pagar laut tersebut. 

"Hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, kita mulai pembongkaran pagar laut ini," tuturnya.

Lebih lanjut, sebanyak 280 lebih armada diturunkan untuk melakukan pembongkaran pagar yang membentang di 16 desa tersebut. KKP sendiri menurunkan 11 armada meliputi kapal pengawas, URC, tugboat, RIB, serta sea rider bersama 460 personel. Selain KKP dan TNI AL, pembongkaran melibatkan Pemda Banten, Polairud, KPLP, Bakamla, serta masyarakat nelayan. 

 

DPR RI KKP Pagar Laut
