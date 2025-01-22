Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPRD Jakarta Syafi Djohan Apresiasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sujoni , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |20:15 WIB
Anggota DPRD Jakarta Syafi Djohan Apresiasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Anggota DPRD Jakarta Syafi Djohan Apresiasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dalam masa kerjanya 100 hari ke belakang sudah menjalankan program dengan baik. Hal ini sesuai dengan janji saat kampanye Pilpres 2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat 100 hari pertama masa kerjanya pada 28 Januari 2025.

"Dalam 100 hari ini, saya melihat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo sudah sangat baik dan cukup berhasil dalam melaksanakan berbagai program atau kinerja sesuai janji di pilpres kemarin," ujar Syafi Djohan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, keberhasilan Presiden dalam menjaga iklim ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya difokuskan untuk barang-barang mewah.

Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga iklim usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini, menambahkan, banyak yang sudah dilakukan Prabowo yakni dengan menggaet banyak investasi masuk ke Indonesia, seperti dalam program pengadaan perumahan bagi rakyat.

"Jika melihat dari segi investasi ini, saya sangat mendukung bahwa Presiden juga terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan bersama dengan banyak calon calon investor diajak masuk ke Indonesia, terlihat seperti adanya investasi dari negara negara timur tengah yang mau berkontribusi dalam pembangunan program rumah murah" katanya.

Dia juga merujuk dari survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas baru baru ini, dimana tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dengan kabinet Merah Putih bisa dijadikan kepuasan tinggi di masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement