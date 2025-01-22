Anggota DPRD Jakarta Syafi Djohan Apresiasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dalam masa kerjanya 100 hari ke belakang sudah menjalankan program dengan baik. Hal ini sesuai dengan janji saat kampanye Pilpres 2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat 100 hari pertama masa kerjanya pada 28 Januari 2025.

"Dalam 100 hari ini, saya melihat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo sudah sangat baik dan cukup berhasil dalam melaksanakan berbagai program atau kinerja sesuai janji di pilpres kemarin," ujar Syafi Djohan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, keberhasilan Presiden dalam menjaga iklim ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya difokuskan untuk barang-barang mewah.

Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga iklim usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini, menambahkan, banyak yang sudah dilakukan Prabowo yakni dengan menggaet banyak investasi masuk ke Indonesia, seperti dalam program pengadaan perumahan bagi rakyat.

"Jika melihat dari segi investasi ini, saya sangat mendukung bahwa Presiden juga terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan bersama dengan banyak calon calon investor diajak masuk ke Indonesia, terlihat seperti adanya investasi dari negara negara timur tengah yang mau berkontribusi dalam pembangunan program rumah murah" katanya.

Dia juga merujuk dari survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas baru baru ini, dimana tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dengan kabinet Merah Putih bisa dijadikan kepuasan tinggi di masyarakat.