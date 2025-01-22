Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Satu-satunya Ketum Partai di Pelantikan Donald Trump, Angela Tanoesoedibjo Bocorkan Isi Pembicaraannya dengan Sang Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:19 WIB
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pelantikan Donald Trump Sebagai Presiden AS. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menjadi satu-satunya pimpinan partai politik di Indonesia yang menyaksikan langsung pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump di U.S. Capitol Rotunda, Washington D.C., Senin, 20 Januari 2025.

Dia menghadiri momen bersejarah itu bersama Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, serta adiknya Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

Dua hari berturut-turut sebelum pelantikan pada tanggal 16 dan 17 Januari 2025 lalu, Angela bersama keluarga bahkan mendapatkan undangan khusus bertemu Trump di Palm Beach, Florida. 

"Suatu kehormatan buat saya dan keluarga bisa bertemu dengan Presiden Trump, saat itu presiden terpilih ya. Setelah berbincang-bincang di tanggal 16 kurang lebih 1 jam, Presiden terpilih Trump mengajak kami untuk bertemu kembali next day-nya," ungkap Angela di sela pelantikan Trump, dikutip Rabu (22/1/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, mereka membicarakan banyak hal. Mulai kondisi terkini Indonesia, hingga dimintai saran terkait pelantikan yang akan berlangsung di tengah cuaca ekstrem.

"Saat itu kita banyak berdiskusi ya, sangat cair sekali. Pastinya update tentang Indonesia. Beliau banyak tanya, what's going on, what's the update. Jadi kita cerita saja. Dan yang menariknya, saat itu beliau juga tanya pendapat kita tentang inagurasi ini baiknya indoor atau outdoor," tuturnya. 

Angela dan keluarga memang sudah lama kenal dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Trump. Bahkan jauh sebelum Donald Trump pertama kali dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat pada 2017 silam.

 

