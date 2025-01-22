Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Dirikan Dapur Lapangan dan Gelar Trauma Healing untuk Korban Kebakaran Kemayoran Jakpus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:26 WIB
Polri Dirikan Dapur Lapangan dan Gelar Trauma Healing untuk Korban Kebakaran Kemayoran Jakpus
Polri Dirikan Dapur Lapangan dan Gelar Trauma Healing untuk Korban Kebakaran Kemayoran Jakpus. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Polri melalui Polres Metro Jakarta Pusat mendirikan tiga dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Selain itu, tim dari SSDM Polri juga hadir memberikan Trauma Healing kepada warga terdampak, khususnya anak-anak yang sangat rentan terhadap dampak psikologis akibat bencana.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan komprehensif dalam membantu korban bencana.

"Dapur lapangan ini kami dirikan untuk memastikan kebutuhan pangan para korban tercukupi. Sementara itu, trauma healing yang dilakukan oleh tim dari SSDM Polri bertujuan membantu memulihkan kondisi psikologis para korban, terutama anak-anak, yang sangat membutuhkan pendampingan emosional dalam situasi seperti ini," kata Dedi saat meninjau lokasi pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). 

Tim SSDM Polri menggelar trauma healing dengan pendekatan khusus untuk anak-anak, seperti kegiatan bermain, menggambar, mendongeng, dan terapi kelompok. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak-anak dapat menyalurkan emosi mereka dan mengurangi rasa takut. Selain itu, tim juga memberikan sesi konseling kepada orang tua untuk memperkuat mental mereka dalam menghadapi musibah ini.

"Dampak bencana seperti ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga meninggalkan trauma yang mendalam. Kehadiran SSDM Polri di sini memastikan bahwa kebutuhan psikologis para korban juga mendapatkan perhatian serius," ujar Dedi. 

Sementara itu, tiga dapur lapangan yang didirikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat terus menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Hingga saat ini, sekitar 400 warga terdampak telah ditampung di posko sementara di Polres Metro Jakarta Pusat, sementara tenda tambahan sedang dibangun di sekitar Kebon Kosong.

 


