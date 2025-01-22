Polri Tangkap Pelaku Penipuan Modus Canggih Pakai AI Deepfake Catut Nama Pejabat

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku kasus penipuan modus cangih memakai Teknologi AI atau Artificial Intelligence Deepfake yang mencatut nama pejabat negara. Kejahatan tersebut dilakukan di media sosial (medsos).

Dir Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa pengungkapan dilakukan dengan cepat oleh tim dari Siber Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap di wilayah Lampung.

"Pelaku saat ini sudah kami amankan. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan oleh tim Dit Tipidsiber Bareskrim di wilayah Lampung tengah Provinsi Lampung," kata Himawan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Himawan belum bisa menjelaskan panjang lebar terkait kasus penipuan modus canggih tersebut.

Pasalnya, kata Himawan, pihaknya bakal memaparkan secara komprehensif dalam kegiatan jumpa pers.

"Nanti akan kami rilis secepatnya, mohon waktu," tutup Himawan.

(Puteranegara Batubara)