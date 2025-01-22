Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Diplomasi Minyak Urut, Pertemuan Megawati dan Prabowo Kamis 23 Januari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |22:08 WIB
Saksikan Morning Zone Diplomasi Minyak Urut, Pertemuan Megawati dan Prabowo Kamis 23 Januari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Prabowo Dikabarkan Bertemu Megawati
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 23 Januari 2025. Seperti diketahui, besok juga merupakan hari ulang tahun Megawati.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pertemuan itu akan digelar. Dia kembali menegaskan, jika hal-hal yang bersifat penting dan strategis, akan ditentukan waktunya oleh Megawati secara langsung.

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Megawati ke Prabowo Subianto. Pemberian ini terjadi di tengah menghangatnya pertemuan kedua Ketum parpol tersebut.

Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut. Barang itu diberikan Muzani kala bertemu Prabowo pada pekan lalu. Muzani menyampaikan, Megawati memiliki minyak urut untuk mengatasi pegal-pegal.

Sekadar diketahui, dari 8 Fraksi yang ada di DPR, PDIP merupakan satu-satunya partai yang belum menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

Morning Zone edisi Kamis 22 Januari 2025, pukul 08.00 Wib akan membahas secara lengkap kabar pertemuan Megawati dan Prabowo bersama Redaktur Okezone.com Khafid Mardiansyah yang dipandu oleh Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com

(Fahmi Firdaus )

      
