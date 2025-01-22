Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Batal Hari Ini, Komisi X DPR Pastikan Panggil Mendiktisaintek Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |22:42 WIB
Batal Hari Ini, Komisi X DPR Pastikan Panggil Mendiktisaintek Besok
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyampaikan, pihaknya tak jadi menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Menurutnya, Satryo berhalangan hadir lantaran ada sidang kabinet di Istana Negara.

"Harusnya hari ini, sore ini. Tetapi karena ada rapat dengan presiden, sepertinya," kata Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati demikian, Esti menyampaikan, pihaknya memutuskan untuk menunda rapat hari ini. Namun, ia memastikan, raker bersama Mendikti Saintek itu akan digelar pada Kamis 23 Januari 2025.

"Lalu diputuskan untuk kita tunda besok. Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek. Jam berapa? Kita lihat nanti jadwalnya, ya," terang Esti.

Lebih lanjut, kata Esti, pihaknya akan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Selain itu, ia berkata, pihaknya juga akan membahas program yang akan dieksekusi pada 2025.

"Ya, sama dengan yang hari ini tadi. Kita akan membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Kemudian, juga terkait dengan program kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025. Dan yang lain-lain yang mungkin sedang menjadi topik pembahasan khalayak ramai," terang Esti.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement