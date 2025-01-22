Batal Hari Ini, Komisi X DPR Pastikan Panggil Mendiktisaintek Besok

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyampaikan, pihaknya tak jadi menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Menurutnya, Satryo berhalangan hadir lantaran ada sidang kabinet di Istana Negara.

"Harusnya hari ini, sore ini. Tetapi karena ada rapat dengan presiden, sepertinya," kata Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati demikian, Esti menyampaikan, pihaknya memutuskan untuk menunda rapat hari ini. Namun, ia memastikan, raker bersama Mendikti Saintek itu akan digelar pada Kamis 23 Januari 2025.

"Lalu diputuskan untuk kita tunda besok. Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek. Jam berapa? Kita lihat nanti jadwalnya, ya," terang Esti.

Lebih lanjut, kata Esti, pihaknya akan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Selain itu, ia berkata, pihaknya juga akan membahas program yang akan dieksekusi pada 2025.

"Ya, sama dengan yang hari ini tadi. Kita akan membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Kemudian, juga terkait dengan program kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025. Dan yang lain-lain yang mungkin sedang menjadi topik pembahasan khalayak ramai," terang Esti.

(Arief Setyadi )