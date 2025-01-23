Saksikan Morning Zone Diplomasi Minyak Urut, Megawati dan Prabowo Bertemu Hari Ini? Di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 WIB

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hari ini, Kamis (23/1/2025). Dan untuk diketahui, hari ini juga merupakan ulang tahun Megawati.

Saa dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pertemuan itu akan digelar. Dia mengatakan, jika hal-hal yang bersifat penting dan strategis, akan ditentukan waktunya oleh Megawati secara langsung.

Sementara Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Megawati ke Prabowo Subianto. Pemberian ini terjadi di tengah menghangatnya pertemuan kedua Ketum parpol tersebut.

Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut. Barang itu diberikan Muzani kala bertemu Prabowo pada pekan lalu. Muzani menyampaikan, Megawati memiliki minyak urut untuk mengatasi pegal-pegal.

Sekadar diketahui, dari 8 Fraksi yang ada di DPR, PDIP merupakan satu-satunya partai yang belum menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)