HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Ultah Megawati Dilaksanakan Secara Sederhana Dihadiri Keluarga

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |09:19 WIB
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa perayaan ulang tahun ke- 78 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilakukan secara sederhana.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Hasto bersama kader PDIP lainnya akan melakukan gerakan menanam pohon dan merawat bumi sebagai hadiah ulang tahun untuk Megawati.

“Atas dasar hal tersebut, sebagaimana menjadi tradisi Partai, kami memberi hadiah Ultah dengan mempersembahkan gerakan menanam pohon dan merawat bumi yang dilakukan seluruh anggota dan kader Partai. Kami diajarkan oleh Ibu Mega bahwa berpolitik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gerakan merawat bumi mengeskpresikan cinta kasih Ibu Mega terhadap pertiwi," kata Hasto.

Seluruh DPD dan DPC PDIP, kata Hasto,  juga mengadakan doa syukur, mempersembahkan tumpeng, dan gerak kebudayaan. 

“Badan Kebudayaan Nasional dibawah pimpinan Rano Karno, Aria Bima, dan Vita Ervina menggelar acara di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, dengan tema: Hari Bahagia Ibu Rakyat, Harmoni Dalam Nada dan Rupa," ujarnya.

 

