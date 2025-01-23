Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati Soekarnoputri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |11:12 WIB
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati Soekarnoputri
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto turut mengucapkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Ia pun berdoa agar Megawati senantiasa diberi kesahatan dan hubungan dengan Megawati terjalin baik.

"Dia ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Megawati, semoga selalu sehat dalam hubungannya," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dasco mengaku belum mengetahui adanya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Pasalnya, kata dia, Prabowo akan melaksanakan dinas luar negeri ke India.

"Saya belum mendapatkan info, tapi sepertinya nanti Pak Prabowo itu sekitar pukul 14.00 sudah berangkat ya," katanya.

Saat disinggung kans Prabowo bertemu Megawati sebelum bertolak ke India, Wakil Ketua DPR RI ini belum mengatahui. "Saya belum tahu, nanti kalau ini pasti kita akan infokan ke media," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
