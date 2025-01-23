Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

159 Orang Mengungsi Akibat Longsor di Pekalongan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |12:41 WIB
159 Orang Mengungsi Akibat Longsor di Pekalongan
Ratusan orang mengungsi akibat longsor di Pekalongan (Foto : BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 159 orang mengungsi akibat longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan hasil kaji cepat per Rabu 22 Januari 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Pekalongan menjadi 21 orang. 

"Di samping itu, masih ada 5 orang dalam pencarian, 13 orang luka dan mendapat rujukan, 2 luka ringan serta kurang lebih 159 orang mengungsi," kata Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).

Aam mengatakan selain penemuan korban jiwa dalam kondisi meninggal dunia, pengurangan jumlah korban hilang tersebut juga dikarenakan nama tersebut telah ditemukan dalam kondisi hidup dan bukan menjadi bagian dari korban yang terdampak runtuhan material. Hal itu sebagaimana yang telah dikonfirmasi petugas Posko Antemortem melalui kepala desa.

"Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan 27 rumah rusak berat, 5 jembatan rusak, 3 akses jalan tergenang, tanggul jebol dan 3 kendaraan rusak berat," katanya.

Sebagai upaya penanganan darurat bencana, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat selama dua pekan. Melalui penetapan status tersebut, beberapa unsur dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dan lainnya memberikan dukungan sumber daya dan hal lain yang dibutuhkan. 

BNPB sendiri telah memberikan bantuan penanganan darurat bencana senilai Rp 289.500.000 dengan rincian Dana Siap Pakai (DSP) operasional 200 juta rupiah, sembako 200 paket dan makanan siap saji 100 paket.

(Angkasa Yudhistira)

      
