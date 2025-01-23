Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Polemik Pagar Laut, Menteri KKP Minta Anggaran Hingga Revisi UU Kelautan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |13:03 WIB
Ada Polemik Pagar Laut, Menteri KKP Minta Anggaran Hingga Revisi UU Kelautan
Menteri KKP RDP di DPR
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta penguatan anggaran pada Komisi IV DPR RI di tengah polemik keberadaan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Permintaan itu didasari lantaran Trenggono mengakui adanya kelemahan dalam penagawasan pemanfaatan ruang laut.

Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

"Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan, pemanfaatan ruang laut," kata Trenggono.

Menurutnya, hal itu terjadi akjnat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional. Untuk itu, ia menilai perlu adanya penguatan anggaran serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan.

:Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan," tutur Trenggono.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya penyegelan terhadap pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Upaya itu dilakukan pada 9 Januari 2025.

"Sementara di Bekasi Jawa Barat pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi," ucap Trenggono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179003//wakil_ketua_komisi_x_dpr_ri_lalu_hadrian_irfani-Dxek_large.jpg
Bahasa Indonesia Dipakai di 57 Negara, DPR: Perkuat Posisi Tawar RI di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178906//rp234_triliun_dana_pemda_mengendap_di_bank-hPHu_large.jpg
DPR Soroti Rp234 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank: Itu Dana Rakyat, Bukan untuk Diparkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178377//bpjs_kesehatan-1rdZ_large.jpg
DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pemutihan BPJS: Jaga Keadilan, Hindari Kecurangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178336//penyakit_ispa_di_jakarta-oGhm_large.jpg
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus ISPA di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178083//wakil_ketua_komisi_v_dpr_ri_andi_iwan_darmawan_aras-635G_large.jpg
DPR Soroti Ibu Hamil di Maros Ditandu 7 Km saat Akan Melahirkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement