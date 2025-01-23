Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Keberagaman dan Perbedaan Jadi kekuatan dan Dijaga Bersama Hima Persis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |14:08 WIB
Kapolri: Keberagaman dan Perbedaan Jadi kekuatan dan Dijaga Bersama Hima Persis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo, menutup Musyawarah Pleno Nasional Hima Persis di Balai Besar Guru Penggerak Yogyakarta yang berlangsung pada 16 - 19 Januari 2025.  

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh perwakilan kader Hima Persis seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga untuk mengevaluasi program kerja secara nasional dan merumuskan rencana strategis serta menyiapkan untuk Muktamar.

“Keberagaman dan perbedaan Indonesia harus menjadi kekuatan dan dijaga bersama oleh Hima Persis,” kata Kapolri, dikutip, Kamis (23/1/2025).

Wakil Menteri Pendidikan dasar dan Menengah RI Atip Latipul Hayat, menambahkan, Hima Persis harus menciptakan kader yang unggul. “Dengan pendidikan kaderisasi formal maupun kultural,” ujar Atip yang juga Waketum PP Persis.

Musyawarah yang mengusung tema “Transformasi Hima Persis: Akselerasi Pembangunan SDM, Wujudkan Inklusifitas Ekonomi dan Kemandirian Pangan Nasional", diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan peran Hima Persis dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Sekaligus juga menjadi wadah konsolidasi dan refleksi organisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan

Sementara itu, Ketua PW Hima Persis DIY Faizal Fajar Mahdi, berterima kasih kepada PP Hima Persis karena sudah mempercayakan kepada PW DIY untuk menjadi tuan rumah.

"Saya berterima kasih dan mengapresiasi kepercayaan Ketua Umum PP Hima Persis karna sudah mempercayakan kepada jogja untuk menjadi tuan rumah,”ujarnya.

 

