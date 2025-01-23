Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Terjunkan Tim Kroscek SHM di Perairan Sumenep

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |16:59 WIB
Menteri KKP Terjunkan Tim Kroscek SHM di Perairan Sumenep
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku, pihaknya telah menerjunkan tim untuk menelisik kabar adanya kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) di atas perairan Sumenep, Jawa Timur. SHM di atas perairan diketahui terus bermunculan setelah terkuaknya pagar laut di Tangerang, Banten.

"Kita turunkan tim ke sana," kata Trenggono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Namun, ia tak menjawab lebih detail ihwal tim yang diterjunkan. Trenggono hanya menyampaikan, ada hikmah di balik terkuaknya kepemilikan SHM di area pagar laut Tangerang, Banten.

"Ya selama ini terus terang, kita berjuang, tetapi kan laut seperti dipunggungi ya. Ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya. Artinya gini, kejadian seperti ini kan tidak hanya di Jakarta," tuturnya.

Trenggono mengaku, pihaknya tengah mendalami penyelewengan pemanfaatan ruang laut di sejumlah daerah seperti di Bekasi dan Surabaya. Menurutnya, kasua penyalahgunaan ruang laut itu bukan hal yang baru.

"Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui, sudah 169 kasus sebenarnya. Tetapi lan selama ini tak terekspose oleh media. Kemudian, di Jakarta ini menjadi sangat sensitif, karena situasinya kan sedemikian rupa ya," katanya 

"Tetapi kita kan juga langsung bertindak, jadi begitu kejadian kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi IV DPR RI. Kita akan secepat mungkin akan mengungkap sesuai dengan kewenangan kita," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851/pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281/pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129718/korupsi-iIg7_large.jpg
Raup Miliaran Rupiah, Tersangka Pagar Laut Ada yang Jaminkan Sertifikat ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129714/dir_tipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-0eMs_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Kades Segarajaya dan Jajarannya Raup Untung Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129699/polri-Aeba_large.jpg
Polri Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Ada Eks dan Kades Segarajaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126008/pagar_laut_misterius-LZQc_large.jpg
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement