Prabowo Kunjungi India, Bakal Temui Presiden Doupadi Murmu dan PM Narendra Modi

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada hari ini Kamis (23/1/2025). Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Pada hari ini sebentar lagi saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, New Delhi atas undangan dari pemerintah India dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului ada yang berangkat lebih dulu," kata Prabowo dalam jumpa pers.

Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi