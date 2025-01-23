Advertisement
Sampaikan Duka Cita Bencana Longsor di Pekalongan, Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Bergerak Cepat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:17 WIB
Sampaikan Duka Cita Bencana Longsor di Pekalongan, Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Bergerak Cepat
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah.

"Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa," kata Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prabowo pun sudah menugaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan aparat untuk bergerak cepat ke lokasi untuk memberikan bantuan.

"Saya sudah tugaskan langsung kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi membantu pemda dan berkoordinasi dengan instansi terkait untk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran," tegasnya.

Prabowo mengaku akan memantau perkembangan penanganan bencana di Pekalongan tersebut.

"Saya terus akan memantau perkembangan," katanya 

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 21 orang meninggal dunia akibat longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah.

"Berdasarkan data per hari ini Kamis (23/1/2024) bancana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada (21/1) menelan korban jiwa sebanyak 21 orang, dengan 58 jiwa lainnya harus meninggalkan tempat tinggal mereka," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (23/1/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan selain korban jiwa, dilaporkan kerugian materil yang terjadi akibat peristiwa ini, sebanyak dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak, dan tiga akses jalan tertutup materil longsor.

 

