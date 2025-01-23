Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tamu Kehormatan Perayaan ke-76 Hari Republik India, Prabowo: 352 Prajurit TNI Juga Hadir

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:22 WIB
Jadi Tamu Kehormatan Perayaan ke-76 Hari Republik India, Prabowo: 352 Prajurit TNI Juga Hadir
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri upacara perayaan Hari Republik India yang ke – 76 pada 26 Januari 2025 sebagai tamu kehormatan. 

Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 352 prajurit TNI dan taruna akademi militer juga akan berpartisipasi dalam parade peringatan Hari Republik India.

"Saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke 76 hari republik India yaitu 26 januari 2025," kata Prabowo dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"Dalam perayaan hari Republik mereka yang ke 76 mereka juga mengundang pasukan kita, TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah kita mendapatkan tempat kehormatan kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari akmil," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada hari ini Kamis (23/1/2025). Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Pada hari ini sebentar lagi saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, New Delhi atas undangan dari pemerintah India dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului ada yang berangkat lebih dulu," kata Prabowo dalam jumpa pers.

Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi

 

Halaman:
1 2
      
