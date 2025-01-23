Jangan Lewatkan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Utak-Atik Strategi Biaya Haji”, Besok Malam bersama Ayaa Nufus dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pukul 22.00 WIB, hanya di

JAKARTA - Program unggulan terbaru 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih kembali hadir di iNews besok malami! Program informatif ini menjadi jembatan eksklusif bagi masyarakat untuk lebih dekat mengenal para pemimpin negeri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Bersama Ayaa Nufus dan Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A, 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih akan membahas tema “Utak-Atik Strategi Biaya Haji” yang hingga kini masih ramai diperbincangkan di publik.

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sudah menyepakati perihal biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun. Kesepakatan ini telah disetujui dalam rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta belum lama ini.

Dalam raker, menyepakati besaran BPIH setiap jamaah haji rata-rata sebelumnya dari Rp56.046.172, kini menjadi Rp55.431.750. Biayanya turun sekitar Rp600.000 dari ongkos haji 2024. Lantas, bagaimana menteri agama menanggapi turunnya biaya haji?.



(Puteranegara Batubara)