Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Utak-Atik Strategi Biaya Haji”, Besok Malam bersama Ayaa Nufus dan  Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pukul 22.00 WIB, hanya di

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:44 WIB
Jangan Lewatkan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Utak-Atik Strategi Biaya Haji”, Besok Malam bersama Ayaa Nufus dan  Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pukul 22.00 WIB, hanya di
30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih, Utak Atik Strategi Biaya Haji di iNEWS TV. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Program unggulan terbaru 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih kembali hadir di iNews besok malami! Program informatif ini menjadi jembatan eksklusif bagi masyarakat untuk lebih dekat mengenal para pemimpin negeri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. 

Bersama Ayaa Nufus dan Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A, 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih akan membahas tema “Utak-Atik Strategi Biaya Haji” yang hingga kini masih ramai diperbincangkan di publik.

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sudah menyepakati perihal biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun. Kesepakatan ini telah disetujui dalam rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta belum lama ini. 

Dalam raker, menyepakati besaran BPIH setiap jamaah haji rata-rata sebelumnya dari Rp56.046.172, kini menjadi Rp55.431.750. Biayanya turun sekitar Rp600.000 dari ongkos haji 2024. Lantas, bagaimana menteri agama menanggapi turunnya biaya haji?.
 

Jangan lewatkan pembahasannya secara lengkap, besok malam di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Utak-Atik Strategi Biaya Haji”, Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179687//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil-AFzg_large.jpg
Kemenhaj Putuskan Haji 2026 Hanya Ada 2 Syarikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179676//ketua_komisi_viii_dpr_ri_marwan_dasopang-nvOa_large.jpg
DPR Minta Dahnil Anzar Cabut Pernyataan Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179657//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil-ovbn_large.jpg
Wamenhaj Harap Pembahasan Biaya Haji 2026 Rampung Awal November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179644//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-i4cP_large.jpg
Biaya Haji 2026 Diusulkan Rp88,4 Juta, Pemerintah dan DPR Akan Kaji Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041//budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175124//budi-wL5d_large.jpg
KPK Ungkap Ada Temuan Kuota Petugas Haji Diperjualbelikan ke Jamaah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement