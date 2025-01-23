Sudah Kirim Karangan Bunga Ultah, Prabowo Beri Ucapan Secara Langsung ke Megawati?

Prabowo disebut segera gelar pertemuan dengan Megawati

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menyebut bahwa Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Namun, dirinya merinci kapan dan menggunakan apa saat Prabowo mengucapkan langsung kepada Megawati.

"Mau tau aja, biasanya beliau langsung," jelasnya.

Prasetyo juga menyebut bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sedang diatur waktunya.