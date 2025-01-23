Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudah Kirim Karangan Bunga Ultah, Prabowo Beri Ucapan Secara Langsung ke Megawati?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:56 WIB
Sudah Kirim Karangan Bunga Ultah, Prabowo Beri Ucapan Secara Langsung ke Megawati?
Prabowo disebut segera gelar pertemuan dengan Megawati
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menyebut bahwa Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Namun, dirinya merinci kapan dan menggunakan apa saat Prabowo mengucapkan langsung kepada Megawati.

"Mau tau aja, biasanya beliau langsung," jelasnya.

Prasetyo juga menyebut bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sedang diatur waktunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828//pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163568//ketua_dpr_ri_puan_maharani-6BHW_large.jpg
Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Puan: Hanya Silaturahmi, Bukan Bahas Kursi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163513//ketua_dpr_ri_puan_maharani-2jp3_large.jpg
Puan Sebut Prabowo Akan Bertemu Megawati Kembali, Tapi Tidak Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163416//megawati-Qa3D_large.jpg
Megawati: Lebih Mudah Mengusir Penjajah Ketimbang Melawan Bangsa Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163386//pemerintah-NEXc_large.jpg
SBY dan Jokowi Hadiri Upacara 17 Agustus di Istana, Megawati Absen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement